В Подмосковье за год лечение зубов под наркозом прошли более 2,7 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 2,7 тыс. детей прошли в 2024 году стоматологическое лечение в Московской области под наркозом, такой метод используется для пациентов младше трёх лет и тех, у кого есть противопоказания к лечению под местным обезболиванием, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Лечению зубов под местным наркозом может препятствовать ряд противопоказаний, в этом случае врачи могут прибегнуть к общему наркозу. В прошлом году такую стоматологическую помощь в Московской области получили более 2.7 тыс. детей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он добавил, что лечение зубов под общим наркозом проводят для детей в Одинцовской больнице, а также в Московской областной, Люберецкой и Домодедовской стоматологических больницах. На этот тип лечения пациента должен направить лечащий врач.
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Лев Каштанов