В Подмосковье за сутки произошло семь лесных пожаров
Семь пожаров потушили в лесах Московской области за минувшие сутки: возгорания произошли на территории округов Лобня, Богородский, Шатура, Раменский и Павлово-Посадский, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«В Лобне пожар произошёл в километре от ОНТ «Катюшки», его заметили местные жители. В тушении, которое заняло около двух часов, были задействованы 24 пожарных и семь единиц техники», — говорится в сообщении.В Богородском округе произошло два лесных пожара — крупное возгорание в километре от деревни Аборино тушили почти десять часов. А с огнём в лесу у посёлка Обухово справились за два часа.
Два пожара потушили и в лесах округа Шатура: у деревни Малеиха и в километре от деревни Слобода.
Кроме того, пожар был потушен в четырёх километрах от посёлка санатория «Раменское» и в километре от деревни Бразуново Павлово-Посадского округа.
Все пожары произошли из-за людей. Виновные в поджогах устанавливаются.