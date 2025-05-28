Загруженность дорог Подмосковья утром 28 мая составила пять баллов

28 мая 2025, 09:57

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 28 мая, составил пять баллов по десятибалльной шкале. Основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





