Загруженность дорог Подмосковья утром 28 мая составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 28 мая, составил пять баллов по десятибалльной шкале. Основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало более миллиона машин, что на полтора процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.