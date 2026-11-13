Робот Женя за три года обработал свыше 632 000 звонков жителей Подмосковья

13 ноября 2026, 21:45

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

13 ноября третий день рождения отметил робот Женя – консультант по вопросам ЖКХ Московской области. За это время он обработал более 632 000 звонков, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Голосовой помощник отправляет заявки в Единую диспетчерскую службу, при необходимости соединяет с оператором, консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения, рассказывает о работе управляющих компаний, счётчиках и платежах, а также перезванивает жителю, чтобы убедиться, что проблема решена.