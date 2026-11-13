Робот Женя за три года обработал свыше 632 000 звонков жителей Подмосковья
13 ноября третий день рождения отметил робот Женя – консультант по вопросам ЖКХ Московской области. За это время он обработал более 632 000 звонков, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Голосовой помощник отправляет заявки в Единую диспетчерскую службу, при необходимости соединяет с оператором, консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения, рассказывает о работе управляющих компаний, счётчиках и платежах, а также перезванивает жителю, чтобы убедиться, что проблема решена.
«За три года Женя обработал 632 000 звонков, помог создать 201 800 заявок в ЕДС. Он также совершил 502 000 контрольных обзвонов. За этими цифрами – реальные обращения жителей и обратная связь, которая помогает убедиться, что вопрос не потерялся и помощь пришла», – отметили в ведомстве.Там добавили, что робот Женя круглосуточно отвечает жителям Подмосковья по номеру 122, добавочный 4.