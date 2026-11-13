В Пушкинском дан старт образовательному проекту «Педагог – ПрофНавигатор»

13 ноября 2026, 20:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Пушкинском стартовал масштабный проект «Педагог – ПрофНавигатор». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Инициатива поддержана губернатором Андреем Воробьёвым и Минобразования Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Оеа объединила молодых специалистов 22 школ округа.



Девиз проекта – «Профессии изнутри. Опыт для школы». Задача – дать учителю примеры, на которых ученикам можно объяснить суть разных профессий, показать, где на практике применяются школьные знания.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В загородном комплексе в деревне Могильцы прошёл стартовый форум «Погружение». Это первый этап окружного проекта. Его посетил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«Программа значима для всех участников. Школьники будут лучше понимать связь между учебными предметами и будущей профессией, а учительский корпус станет эффективным звеном между школой и современным рынком труда», – отметил Красноцветов.