Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла участнику СВО, признанному погибшим

13 ноября 2026, 21:12

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла участнику спецоперации с восстановлением паспорта. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного омбудсмена.





Боец СВО, находящийся в зоне боевых действий, сам обратился к Фаевской. Военнослужащего по решению суда признали погибшим. Позже суд постановил аннулировать запись о его смерти, однако территориальный отдел ЗАГСа не выполнил это решение. Согласно регламенту, заявитель должен был лично передать туда копию судебного акта.



При этом судья учёл, что военнослужащий находится в зоне СВО, и включил в решение отдельное указание: направить его копию в территориальный отдел ЗАГСа для аннулирования записи. Однако, по данным Минсоцразвития Московской области, запись о смерти так и не была аннулирована.

«Чтобы помочь заявителю, я обратилась в прокуратуру. Благодаря взаимодействию с надзорными органами решение суда было исполнено без личного участия заявителя», – рассказала Фаевская.