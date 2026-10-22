Роботы из Дубны проверяют коммуникации в Мариуполе

22 октября 2026, 14:47

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Четыре робота подмосковной компании «Лямин Роботикс» занимаются диагностикой инженерных коммуникаций в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





О работе аппаратов рассказал руководитель компании Сергей Лямин на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», который прошел в Красногорске.



Роботы могут пробраться в труднодоступные места, исследовать фундаменты зданий и работать в экстремальных условиях. Их увидели посетители выставки высокотехнологичной продукции из Подмосковья, которая прошла в рамках форума.



Собственное производство компании со станочным парком расположено в Дубне. Текущие мощности позволяют выпускать порядка 50 аппаратов каждый год. «Лямин Роботикс» использует в производстве собственные комплектующие и программное обеспечение своей разработки.

«Наша цель – максимальная локализация продукции. Уже сейчас она достигает 90%. К этому показателю мы планомерно шли последние пять лет. Сейчас стремимся к большему», – рассказал Лямин.