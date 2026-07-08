Робототехники из Подмосковья завоевали пять медалей Российской олимпиады

08 июля 2026, 14:39

оригинал Фото: медиасток.рф

Одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали команды из Московской области на Российской робототехнической олимпиаде (РРО) для участников в возрасте от шести до 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.





Финал олимпиады проходил в Оренбурге. В подмосковную сборную вошли 35 команд.





«Сборная Московской области уже не первый год является одной из крупнейших на Национальном этапе РРО. Уровень подготовки в нашем регионе постоянно растёт, появляется всё больше талантливых ребят», — сказала организатор регионального отбора РРО по Подмосковью Алина Кармазина.