Робототехники из Подмосковья завоевали пять медалей Российской олимпиады
Одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали команды из Московской области на Российской робототехнической олимпиаде (РРО) для участников в возрасте от шести до 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Финал олимпиады проходил в Оренбурге. В подмосковную сборную вошли 35 команд.
«Сборная Московской области уже не первый год является одной из крупнейших на Национальном этапе РРО. Уровень подготовки в нашем регионе постоянно растёт, появляется всё больше талантливых ребят», — сказала организатор регионального отбора РРО по Подмосковью Алина Кармазина.Всего в финале олимпиады принимали участие свыше 750 человек из 44 российских регионов, а также из Алжира, Узбекистана, Казахстана и Беларуси.