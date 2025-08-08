Достижения.рф

Роддом Подольска получил два аппарата УЗИ экспертного класса

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Два многофункциональных аппарата для ультразвуковых исследований экспертного класса начали работать в Подольском роддоме. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Оборудование были приобретено для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и отделения патологии недоношенных детей.

«Новый передвижной УЗИ-сканер обладает высокой чувствительностью и отличается более качественным изображением. Он позволяет с максимальной точностью проводить УЗИ, чтобы оценить состояние сердечно-сосудистой системы младенца», — отметил глава округа Подольск Григорий Артамонов.
Ранее в Подольский поступили новые аппараты искусственной вентиляции лёгких. Медицинское оборудование закупили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0