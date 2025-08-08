Роддом Подольска получил два аппарата УЗИ экспертного класса

08 августа 2025, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Два многофункциональных аппарата для ультразвуковых исследований экспертного класса начали работать в Подольском роддоме. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Оборудование были приобретено для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и отделения патологии недоношенных детей.





«Новый передвижной УЗИ-сканер обладает высокой чувствительностью и отличается более качественным изображением. Он позволяет с максимальной точностью проводить УЗИ, чтобы оценить состояние сердечно-сосудистой системы младенца», — отметил глава округа Подольск Григорий Артамонов.