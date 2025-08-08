В Дмитрове отчитались о ходе строительства нового Рогачёвского моста

08 августа 2025, 11:46

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Новый Рогачёвский мост через канал имени Москвы строят в Дмитрове, он заменит существующий обветшавший мост. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В настоящее время строители приступили к устройству подпорной стенки будущего моста на левом берегу канала. Кроме того, на левом берегу ведётся переустройство инженерных коммуникаций и подготовка к обустройству площадки для размещения крупногабаритной техники. Параллельно идут археологические исследования.





«Новый Рогачёвский мост является знаковым проектом для региона. Он улучшит качество жизни для более чем 80 тысяч жителей Дмитрова», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.