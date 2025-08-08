Достижения.рф

В Дмитрове отчитались о ходе строительства нового Рогачёвского моста

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Новый Рогачёвский мост через канал имени Москвы строят в Дмитрове, он заменит существующий обветшавший мост. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



В настоящее время строители приступили к устройству подпорной стенки будущего моста на левом берегу канала. Кроме того, на левом берегу ведётся переустройство инженерных коммуникаций и подготовка к обустройству площадки для размещения крупногабаритной техники. Параллельно идут археологические исследования.

«Новый Рогачёвский мост является знаковым проектом для региона. Он улучшит качество жизни для более чем 80 тысяч жителей Дмитрова», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что на старом мосту усилили несущие конструкции. Благодаря этому движение там можно будет не перекрывать до запуска нового моста.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0