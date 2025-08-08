Вспышка завезенной мигрантами инфекции произошла в Петербурге

08 августа 2025, 11:41

Вспышка менингита среди мигрантов произошла в Петербурге

Фото: istockphoto/vichinterlang

В Санкт-Петербурге сообщают о вспышке менингита среди рабочих-мигрантов. Об этом сказано в публикациях Telegram-каналов.





О возрастании заболеваемости менингитом в России стало известно ещё в июле — тогда вспышки также связывали с притоком мигрантов. На кадрах мужчина говорит, что за неделю до съёмки болели всего «пара человек», а сейчас «все специалисты жалуются на температуру, головную боль и слабость».



В одном из каналов машинист‑строитель утверждает, что менингит подтвердили у половины его бригады, причём большинство заболевших — мигранты. Ранее член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявлял, что бизнес будет и дальше привозить мигрантов, несмотря на риски для здравоохранения:





«Ведь бизнесу так нужны мигранты (доставщиков же не хватает), и не важно, что эти мигранты могут привезти кому‑то смерть», — говорил он.