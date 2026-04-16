Родителям подольских школьников показали пункт приёма экзаменов
Встречу с родителями, посвящённую предстоящим экзаменам, провели в школе «Бородино» в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Пришедшим показали, как устроен пункт проведения ОГЭ, и предложили пройти экзаменационную процедуру.
Кроме того, в актовом зале школы родителям рассказали об экзаменах преподаватели русского языка и математики, а психолог объяснил, как снизить напряжение перед грядущими испытаниями. Собравшимся также напомнили о днях открытых дверей и о возможности пересдать экзамен.«Родители попробовали самостоятельно заполнить экзаменационный бланк и даже ответили на несколько вопросов по географии. Это позволило им лучше понять, с чем столкнутся их дети», — говорится в сообщении.