Воробьёв поздравил с Днём Победы ветерана войны Клавдию Ровинскую
Губернатор Андрей Воробьёв поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Леонтьевну Ровинскую.
В апреле 1942 года 18-летняя Клавдия тайно от родителей ушла на фронт в составе легендарного первого Новосибирского эшелона девушек-добровольцев.
«Я здесь, чтобы в вашем лице, Клавдия Леонтьевна, поздравить всех наших Героев, всех участников Великой Отечественной войны с Днём Победы. Их у нас, к сожалению, осталось очень немного. И самое главное для них – чтобы близкие были рядом. Сегодня здесь внуки, правнуки. Я очень рад, что имею возможность познакомиться с вашей семьёй. Пусть наши Герои живут долго, а мы будем всегда помнить их подвиг», – сказал Воробьёв.
Клавдия Леонтьевна рассказала, что ушла на фронт, не окончив 10-й класс, была телеграфисткой.
«В 1942-м, когда взорвали мост, маму накрыло взрывной волной. Она тогда чуть не погибла. Один из осколков прошёл в миллиметрах от сонной артерии. Её спасла медсестра из Анжеро-Судженска, позвала людей. Получается, что ещё пара миллиметров, и я могла бы не родиться», – рассказала дочь Клавдии Леонтьевны Тамара.В 1943 году, восстановившись после ранения, Клавдия вернулась в строй и возглавила отделение телеграфистов 618-го отдельного батальона связи четвертого армейского корпуса ПВО. Подразделение обеспечивало связь между командными пунктами на Воронежском фронте в районе Курска.
В ноябре в составе первой десантной группы сержант участвовала в освобождении Киева. Там девушка получила ранение в руку, но до последнего обеспечивала бесперебойную связь. С начала 1944-го до окончания войны помогала защищать стратегически важные объекты от налётов вражеской авиации. В мае 1945-го Клавдия Леонтьевна была демобилизована.
Клавдия Ровинская удостоена Ордена Отечественной войны II степени, награждена медалями «За отвагу» за поимку диверсанта, «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Ветерану присвоили звание почётного гражданина Можайского муниципального округа.
А в прошлом году в преддверии Дня Победы на доме, где Клавдия Леонтьевна живёт с дочерью, установили именную табличку.
Поздравить бабушку приехал внук Вадим вместе с супругой и их дети. Правнуки часто навещают прабабушку и очень ею гордятся.
«Я безмерно восхищаюсь своей прабабушкой, её подвигом. Всем в школе рассказывала про нее, писала сочинения. Не каждый способен пройти через то, через что прошла она, 18-летняя девчонка. Раньше часто вместе мы участвовали в разных памятных мероприятиях, всегда гордилась, что стою рядом с ней, что я её правнучка», – рассказала 20-летняя Тамара Кошелева.Как призналась девушка, прабабушка, несмотря ни на что, остаётся жизнерадостной и весёлой, хотя и немного строгой.