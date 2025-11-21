Роман Шамнэ провёл личный приём и взял обращения жителей на личный контроль

21 ноября 2025, 16:35

Фото: пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ провёл личный приём граждан. Такие встречи дают жителям возможность напрямую рассказать о своих проблемах и сразу запустить механизм их решения. Каждое обращение глава рассматривает лично и даёт поручения службам, сообщили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.