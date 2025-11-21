Роман Шамнэ провёл личный приём и взял обращения жителей на личный контроль
Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ провёл личный приём граждан. Такие встречи дают жителям возможность напрямую рассказать о своих проблемах и сразу запустить механизм их решения. Каждое обращение глава рассматривает лично и даёт поручения службам, сообщили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.
Ранее к Роману Шамнэ обращались жители Ерюхино с просьбой привести в порядок дорогу на улице Родниковой — работы уже выполнили. Исполнили и просьбу жителей Апрелевки об обновлении детской площадки на Парковой: там уложили новое покрытие, установили современное оборудование и освещение.
19 ноября глава провёл очередной приём в Наро-Фоминске. На встрече обсудили два сложных случая: возможную незаконную стройку и вопрос с приватизацией земельного участка под жилым домом. Оба обращения требуют юридической проверки, поэтому Роман Шамнэ поручил службам детально разобраться и представить решения.
Каждый такой вопрос глава берёт на личный контроль. Главная задача — не только выслушать людей, но и добиться реальных результатов для жителей округа.
