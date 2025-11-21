Достижения.рф

В Подмосковье обновили покрытия на 2 000 детских площадок

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье с начала года отремонтировали покрытия более, чем на 2 000 детских площадок. Работы провели там, где инспекторы заметили повреждения прорезиненной крошки — трещины, неровности и другие дефекты, которые могли негативно влиять на безопасность, сообщили в Минчистоты Московской области.



Больше всего площадок обновили в:

  • Балашихе — 174,
  • Подольске — 145,
  • Серпухове — 144.
Резиновое покрытие играет ключевую роль при защите детей — оно смягчает падения и снижает риск травм. Обычно материал служит 5–7 лет, после чего его полностью меняют.

Инспекторы регулярно проверяют состояние детских площадок. Если жители замечают трещины или другие дефекты, они могут сообщить об этом в теротделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ирина Паршина

