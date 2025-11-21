В Подмосковье обновили покрытия на 2 000 детских площадок

21 ноября 2025, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье с начала года отремонтировали покрытия более, чем на 2 000 детских площадок. Работы провели там, где инспекторы заметили повреждения прорезиненной крошки — трещины, неровности и другие дефекты, которые могли негативно влиять на безопасность, сообщили в Минчистоты Московской области.





Больше всего площадок обновили в: