Росгвардеец помог девушке, потерявшей сознание на выпускном в Подмосковье

30 июня 2026, 19:07

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудник Воскресенского отдела вневедомственной охраны оказал первую помощь девушке, которой стало плохо на торжественном мероприятии по случаю вручения аттестатов. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





