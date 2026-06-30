Росгвардеец помог девушке, потерявшей сознание на выпускном в Подмосковье
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудник Воскресенского отдела вневедомственной охраны оказал первую помощь девушке, которой стало плохо на торжественном мероприятии по случаю вручения аттестатов. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На выпускном девушка потеряла сознание. Росгвардеец среагировал оперативно.
Он вызвал скорую помощь и помог аккуратно уложить пострадавшую на скамейку, обеспечив ей безопасное положение. Стабилизировав состояние девушки, сотрудник вневедомственной охраны принёс воды и находился рядом, наблюдая за её самочувствием до прибытия медиков, рассказали в пресс-службе.
Девушке оказали медицинскую помощь, а затем передали специалистам для дальнейшего наблюдения и обследования.
Он вызвал скорую помощь и помог аккуратно уложить пострадавшую на скамейку, обеспечив ей безопасное положение. Стабилизировав состояние девушки, сотрудник вневедомственной охраны принёс воды и находился рядом, наблюдая за её самочувствием до прибытия медиков, рассказали в пресс-службе.
Девушке оказали медицинскую помощь, а затем передали специалистам для дальнейшего наблюдения и обследования.