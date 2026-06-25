Росгвардейцы предотвратили трагедию в одном из московских ТЦ

25 июня 2026, 16:21

Росгвардейцы отговорили мужчину от самоубийства в ТЦ на северо-западе Москвы

Видео: Главное управление Росгвардии по городу Москве

Сотрудники Росгвардии предотвратили трагедию в одном из торговых комплексов на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.