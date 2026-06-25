Росгвардейцы предотвратили трагедию в одном из московских ТЦ
Видео: Главное управление Росгвардии по городу Москве
Сотрудники Росгвардии предотвратили трагедию в одном из торговых комплексов на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
Инцидент произошел в ТЦ на Пятницком шоссе. Экипаж группы задержания находился на маршруте патрулирования, когда получил сигнал «тревога» с охраняемого объекта. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили 47-летнего мужчину с ножом в руках, который пытался покончить с собой и пугал посетителей.
Сотрудники вневедомственной охраны вместе с полицейскими и бригадой скорой помощи смогли отговорить гражданина от опрометчивого поступка. Они обезвредили его и изъяли опасный предмет. Внятно объяснить причины своего поведения мужчина не смог.
Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции. Благодаря слаженным действиям правоохранителей никто не пострадал.
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