Росгвардеец пресёк опасную поездку лихача по шоссе Энтузиастов

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Сотрудник Балашихинского отдела вневедомственной охраны младший лейтенант полиции Реал Ахмедов остановил на шоссе Энтузиастов водителя легковой машины, совершающего опасные маневры и создающего аварийные ситуации на оживлённой трассе, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Лейтенант полиции Реал Ахмедов следовал по шоссе Энтузиастов на патрульном автомобиле. Заметив нарушителя, он включил проблесковые маячки и потребовал, чтобы водитель остановился. За рулём легковой машины оказался молодой человек без водительских прав», — говорится в сообщении.Росгвардеец передал водителя прибывшим сотрудникам дорожно-патрульной службы для дальнейшего разбирательства. По факту нарушений ДТП проводится проверка.
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