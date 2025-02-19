В российском регионе школьник избил мужчину, чтобы тот забрал заявление об угоне

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В Прокопьевске подросток и его совершеннолетний товарищ подозреваются в похищении человека и причинении тяжкого вреда его здоровью. Об этом сообщает пресс-служба кемеровского СК РФ. Отмечается, что друзей уже задержали и сейчас решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.
По данным следствия, сообщает «Сiбдепо», подросток подозревался в угоне автомобиля и потому предложил своему знакомому заставить потерпевшего отказаться от заявления в правоохранительные органы. Парни напали на мужчину у его дома, нанесли ему множественные удары, после чего поместили в багажник автомобиля и увезли в лесополосу, где продолжили избиение. Получив согласие, фигуранты увезли его домой. У пострадавшего диагностировали травму грудной клетки, повлекшую тяжкий вред здоровью.
В то же время в Подмосковье задержали житель Волгограда за кражу 2,5 млн рублей у своей сожительницы. Как сообщает АГН «Москва», мужчина похитил деньги, чтобы погасить собственные долги. Фигурант уже дал признательные показания.
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В то же время в Подмосковье задержали житель Волгограда за кражу 2,5 млн рублей у своей сожительницы. Как сообщает АГН «Москва», мужчина похитил деньги, чтобы погасить собственные долги. Фигурант уже дал признательные показания.
«В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Химкинский городской суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев