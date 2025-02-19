В российском регионе школьник избил мужчину, чтобы тот забрал заявление об угоне

В Прокопьевске подросток и его совершеннолетний товарищ подозреваются в похищении человека и причинении тяжкого вреда его здоровью. Об этом сообщает пресс-служба кемеровского СК РФ. Отмечается, что друзей уже задержали и сейчас решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.