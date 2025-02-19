Не принимала душ 3 года и морит детей голодом: активисты просят проверить экстрасенса Краснову на исполнение родительских обязанностей

Екатерина Краснова (ВКонтакте @tvoy_kvantoviy_skachok)
Российскую целительницу, не принимавшую душ уже три года, требуют проверить на исполнение родительских обязанностей. Женщина сама отказалась от душа и не пускает туда своих маленьких детей, сообщает Telegram-канал SHOT.
40-летняя Екатерина Краснова заявляла, что на протяжении 10 лет была алкоголичкой, но потом смогла справиться с зависимостью, правда весьма странным образом. Женщина отказалась от нормальной еды, воды, принятия душа и секса.
В настоящее время она проживает в Египте, куда переехала из России вместе с сыном и дочкой. В южной стране Краснова занимается «исцелением» туристов.
Екатерина убеждена, что люди, которые моются, якобы смывают с себя карму и воняют. Также, по её мнению, неприятный запах от людей вызван употреблением в пищу нормальной еды. Она же, с её слов, прекрасно пахнет, поскольку питается только фруктами и соками. Вероятнее всего, такой же рацион и у её маленьких детей.
По данным SHOT, сомнительным образом жизни матери двоих детей заинтересовались активисты из движения «Сорок сороков». Они заявили, что женщина пропагандирует экстремальное голодание и антигигиену, что негативно сказывается на её детях.
Общественники потребовали проверить целительницу по статье Кодекса об административных правонарушениях о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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В настоящее время она проживает в Египте, куда переехала из России вместе с сыном и дочкой. В южной стране Краснова занимается «исцелением» туристов.
Екатерина убеждена, что люди, которые моются, якобы смывают с себя карму и воняют. Также, по её мнению, неприятный запах от людей вызван употреблением в пищу нормальной еды. Она же, с её слов, прекрасно пахнет, поскольку питается только фруктами и соками. Вероятнее всего, такой же рацион и у её маленьких детей.
По данным SHOT, сомнительным образом жизни матери двоих детей заинтересовались активисты из движения «Сорок сороков». Они заявили, что женщина пропагандирует экстремальное голодание и антигигиену, что негативно сказывается на её детях.
Общественники потребовали проверить целительницу по статье Кодекса об административных правонарушениях о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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Анастасия Чинкова