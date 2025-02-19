Министра транспорта Челябинской области задержали по подозрению в растрате

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В Челябинской области задержали министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева по подозрению в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в местных правоохранительных органах.
«Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона сейчас ведутся обыски.
Нечаев вступил в должность министра 8 ноября 2019 года. В УФСБ России по Челябинской области информацию о его задержании подтвердили.
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