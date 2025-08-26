Росгвардеец задержал в Шатуре магазинного вора

26 августа 2025, 12:45

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудник вневедомственной охраны в свободное от службы время задержал мужчину, подозреваемого в краже товаров из магазина. Инцидент произошёл в Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Росгвардеец обратил внимание, что из магазина выбегает мужчина с наполненным пакетом, а его пытается догнать продавщица.





«Сотрудник Росгвардии быстро оценил обстановку и решил остановить мужчину до выяснения обстоятельств происходящего», — говорится в сообщении.