Росгвардеец задержал в Шатуре магазинного вора

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудник вневедомственной охраны в свободное от службы время задержал мужчину, подозреваемого в краже товаров из магазина. Инцидент произошёл в Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Росгвардеец обратил внимание, что из магазина выбегает мужчина с наполненным пакетом, а его пытается догнать продавщица.

«Сотрудник Росгвардии быстро оценил обстановку и решил остановить мужчину до выяснения обстоятельств происходящего», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что 42-летний местный житель вынес из магазина две бутылки шампанского и средства личной гигиены и попытался сбежать, не заплатив. Общая стоимость похищенных товаров составила около 3 тысяч рублей.

Росгвардеец передал задержанного полиции для дальнейшего разбирательства.
Лев Каштанов

