Росгвардейцы Коломны вытащили автомобиль из снежного заноса

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Коломне сотрудники вневедомственной охраны извлекли автомобиль из снежного заноса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



Во время патрулирования стражи порядка заметили легковую машину, передняя часть которой увязла в сугробе. Выбраться из снежной ловушки водитель не мог.

Росгвардейцы откликнулись незамедлительно. С помощью буксировочного троса они вытащили машину на расчищенный участок.

Местный житель поблагодарил силовиков за неравнодушие и профессионализм, после чего продолжил движение.

Лора Луганская

