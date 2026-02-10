Росгвардейцы Коломны вытащили автомобиль из снежного заноса
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Коломне сотрудники вневедомственной охраны извлекли автомобиль из снежного заноса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Во время патрулирования стражи порядка заметили легковую машину, передняя часть которой увязла в сугробе. Выбраться из снежной ловушки водитель не мог.
Росгвардейцы откликнулись незамедлительно. С помощью буксировочного троса они вытащили машину на расчищенный участок.
Местный житель поблагодарил силовиков за неравнодушие и профессионализм, после чего продолжил движение.
