Достижения.рф

В Москве при участии ОМОН «Авангард» проведен рейд по соблюдению миграционного законодательства

Миграционный рейд прошел на юго-востоке Москвы, свыше 160 иностранцев задержаны

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В Москве при участии ОМОН «Авангард» проведен рейд по соблюдению миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по г. Москве.



В Юго-Восточном административном округе Москвы сотрудники ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии оказали силовую поддержку Военному следственному управлению СК и МВД России в ходе рейда. Операция была направлена на контроль за соблюдением миграционного законодательства в одном из хостелов.

В результате проверки более 160 человек доставили в полицейские участки для проверки документов и возможного привлечения к ответственности за нарушения миграционного режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0