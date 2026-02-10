10 февраля 2026, 17:59

Миграционный рейд прошел на юго-востоке Москвы, свыше 160 иностранцев задержаны

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В Москве при участии ОМОН «Авангард» проведен рейд по соблюдению миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по г. Москве.