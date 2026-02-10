В Москве при участии ОМОН «Авангард» проведен рейд по соблюдению миграционного законодательства
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В Москве при участии ОМОН «Авангард» проведен рейд по соблюдению миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по г. Москве.
В Юго-Восточном административном округе Москвы сотрудники ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии оказали силовую поддержку Военному следственному управлению СК и МВД России в ходе рейда. Операция была направлена на контроль за соблюдением миграционного законодательства в одном из хостелов.
В результате проверки более 160 человек доставили в полицейские участки для проверки документов и возможного привлечения к ответственности за нарушения миграционного режима.
