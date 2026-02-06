В Чехове задержали молодого человека, находящегося в федеральном розыске

06 февраля 2026, 13:05

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Чехове 22-летнего жителя Владимирской области, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Молодой человек привлёк к себе внимание правоохранителей тем, что распивал спиртное в общественном месте.





«Находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии остановили нарушителя, проверили его документы и выяснили, что он с конца прошлого года скрывается от следствия по делу о неоднократном вождении в нетрезвом виде», — говорится в сообщении.