Росгвардейцы провели в Подмосковье тренировку по борьбе с дронами
Сотрудники ОМОН «Пересвет» провели тактико-специальное занятие по противодействию угрозам беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Бойцы отработали во время тренировки действия мобильных огневых групп при обнаружении и уничтожении дронов.
«Особое внимание уделили скорости реагирования, взаимодействию между группами, распределению секторов наблюдения и ведению огня по малоразмерным воздушным целям в условиях ограниченного времени. Для нейтрализации БПЛА бойцы использовали разное вооружение – пулемётные турели на мобильных платформах транспортного средства, гладкоствольные ружья и многое другое.
Как отметили в ведомстве, тренировка повысила уровень готовности личного состава к противодействию современным угрозам, связанным с применением беспилотников.