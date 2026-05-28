Росгвардейцы провели в Подмосковье тренировку по борьбе с дронами

28 мая 2026, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники ОМОН «Пересвет» провели тактико-специальное занятие по противодействию угрозам беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Бойцы отработали во время тренировки действия мобильных огневых групп при обнаружении и уничтожении дронов.

«Особое внимание уделили скорости реагирования, взаимодействию между группами, распределению секторов наблюдения и ведению огня по малоразмерным воздушным целям в условиях ограниченного времени. Для нейтрализации БПЛА бойцы использовали разное вооружение – пулемётные турели на мобильных платформах транспортного средства, гладкоствольные ружья и многое другое.