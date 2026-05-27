Росгвардейцы обеспечили безопасность выпускников Подмосковья на последних звонках

27 мая 2026, 21:32

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы вместе с сотрудниками правоохранительных органов региона следили за безопасностью на праздничных линейках по случаю окончания учебного года в выпускных классах школ. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Накануне школьного праздника сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы напомнили владельцам оружия о запрете его ношения на массовых публичных мероприятиях.

«Во время торжеств на площадках дежурили наряды вневедомственной охраны. Маршруты групп задержания Росгвардии были приближены к местам проведения праздничных линеек. Благодаря слаженным действиям личного состава ЧП и нарушений общественного порядка допущено не было», – отметили в пресс-службе.