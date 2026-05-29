Росгвардейцы обеспечили порядок на форуме по безопасности в Подмосковье
Росгвардейцы вместе с другими правоохранителями обеспечили общественный порядок на первом международном форуме по безопасности, который проходил 26-29 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Перед стартом мероприятий многофункциональный комплекс «Лайв Арена» и Центральный парк «Патриот» обследовали кинологи на предмет подозрительных предметов. «Для предотвращения правонарушений бойцы ОМОН и сотрудники вневедомственной охраны патрулировали территории проведения форума. Маршруты автомобильных экипажей Росгвардии были максимально приближены к местам проведения мероприятий для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушений общественного порядка не произошло», – рассказали в управлении.
Там добавили, что на форум приехали порядка 5000 участников в составе 180 иностранных делегаций.