Росгвардейцы обеспечили порядок на форуме по безопасности в Подмосковье

29 мая 2026, 20:00

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы вместе с другими правоохранителями обеспечили общественный порядок на первом международном форуме по безопасности, который проходил 26-29 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.







Перед стартом мероприятий многофункциональный комплекс «Лайв Арена» и Центральный парк «Патриот» обследовали кинологи на предмет подозрительных предметов. «Для предотвращения правонарушений бойцы ОМОН и сотрудники вневедомственной охраны патрулировали территории проведения форума. Маршруты автомобильных экипажей Росгвардии были максимально приближены к местам проведения мероприятий для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушений общественного порядка не произошло», – рассказали в управлении.