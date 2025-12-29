В Москве сотрудники Росгвардии поддержали донорскую акцию «От сердца к сердцу»

29 декабря 2025, 14:49

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудники московского главка Росгвардии приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу». Они сдали кровь для пациентов городской клинической больницы №52. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве.





Врачи этого лечебного учреждения ежедневно оказывают неотложную и плановую помощь. Донорская кровь часто становится для их пациентов единственным шансом на спасение.

«Для меня донорство — это осознанный выбор и гражданский долг. Я считаю, что важно делать это регулярно, так как каждая донация — это реальный шанс помочь человеку в выздоровлении, а иногда и спасти его жизнь», — сказал сотрудник вневедомственной охраны, капитан полиции Андрей Ф.