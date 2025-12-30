Росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Году единства народов России

30 декабря 2025, 08:35

Видео: пресс-служба управления Росгвардии по Москве

Росгвардейцы приняли участие в масштабном флешмобе, посвященном наступающему Году единства народов России. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.