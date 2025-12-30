Росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Году единства народов России
Видео: пресс-служба управления Росгвардии по Москве
Росгвардейцы приняли участие в масштабном флешмобе, посвященном наступающему Году единства народов России. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
Акцию инициировало Главное управление вневедомственной охраны Росгвардии. В видеоролике столичные стражи порядка предстали в паре: офицер в служебной форме и его коллега в русском национальном костюме с кокошником. Их образ задал тон проекту, к которому затем присоединились коллеги от Дагестана до Карелии, от Татарстана и Башкортостана до Бурятии и Якутии, от Карачаево-Черкесии и Хакасии до Ханты-Мансийского автономного округа.
Все участники выступили на фоне достопримечательностей своих регионов. Каждый из них приложил руку к сердцу в знак общих ценностей, уважения и братства. Акция завершилась масштабной съемкой с высоты в Москве, где десятки патрульных автомобилей выстроились в цифру «2026».
