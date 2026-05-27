Росгвардейцы задержали в Раменском молодого человека с мефедроном
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Молодого человека с наркотиками задержали сотрудники вневедомственной охраны в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
На юношу патруль росгвардейцев обратил внимание, когда он выходил из леса и клал что-то в карманы брюк. Заметив правоохранителей, он занервничал и попытался скрыться.
«Сотрудник Росгвардии остановили молодого человека для проверки документов и выяснения причин странного поведения. В ходе беседы юноша признался, что у него с собой дозы наркотиков, предназначенные для распространения через тайники-закладки», — говорится в сообщении.Прибывшие на место оперативники обыскали молодого человека и нашли у него шесть свёртков с порошком. Экспертиза показала, что порошок является мефедроном. Общий вес запрещённого вещества составил шесть граммов.