Росгвардейцы задержали в Раменском молодого человека с мефедроном

27 мая 2026, 15:50

Молодого человека с наркотиками задержали сотрудники вневедомственной охраны в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





На юношу патруль росгвардейцев обратил внимание, когда он выходил из леса и клал что-то в карманы брюк. Заметив правоохранителей, он занервничал и попытался скрыться.





«Сотрудник Росгвардии остановили молодого человека для проверки документов и выяснения причин странного поведения. В ходе беседы юноша признался, что у него с собой дозы наркотиков, предназначенные для распространения через тайники-закладки», — говорится в сообщении.