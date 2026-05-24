Росгвардейцы вошли в состав жюри патриотического конкурса в Подмосковье

24 мая 2026, 13:21

Фото: Росгвардия Московской области

Росгвардейцы стали членами жюри патриотического фестиваля «Голос Победы», который прошел 21 мая в школе № 4 города Шатуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.







В конкурсе выступали учащиеся с третьего по седьмые классы, включая подшефный Росгвардии кадетский 6 «А». Школьники исполнили патриотические песни, ставшие символами разных эпох: «Катюша», «Смуглянка» и «Десятый наш десантный батальон». Звучали и другие известные композиции военных и послевоенных лет. Росгвардейцы оценивали чистоту исполнения, музыкальный слух, эмоциональную глубину и общую идею номеров.



Сотрудник Шатурского ОВО капитан полиции Владимир Л. отметил, что проведение фестиваля является значимым вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения и развитие культурно-нравственных ценностей среди молодежи. По его словам, важно, чтобы дети осмысленно передавали заложенные в песнях идеи: уважение к традициям, гордость за достижения Отечества и готовность служить на благо общества.



В конце мероприятия определили победителей и призеров в нескольких возрастных категориях. Ребятам вручили памятные подарки и грамоты. Правоохранители поблагодарили учащихся за трепетное отношение к истории Родины и выразили надежду, что фестиваль станет доброй ежегодной традицией школы.