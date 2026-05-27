Росгвардейцы задержали мужчину с 2,9 граммами мефедрона в Москве
Видео: ГУ Росгвардии по Москве
Росгвардейцы задержали 31-летнего гостя Москвы, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в столичном главке ведомства.
Во время патрулирования 9-й Парковой улицы стражи порядка заметили гражданина, который что-то искал в траве. При виде правоохранителей он попытался скрыться, но был остановлен для проверки документов. В ходе беседы приезжий признался, что имеет при себе запрещенные вещества.
Затем на место прибыла следственно-оперативная группа. В присутствии понятых у мужчины изъяли сверток с порошкообразным веществом. Его самого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Эксперты выяснили, что содержимое пакетика является мефедроном весом 2,9 грамма.
