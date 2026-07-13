Росгвардейцы обеспечили безопасную перевозку «Союза МС-29» на Байконуре

13 июля 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны, несущие службу на территории комплекса «Байконур», проследили за безопасностью перевозки ракеты-носителя «Союз МС-29» на стартовую площадку № 31 космодрома. Об этом информировали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Во время перемещения техники росгвардейцы обеспечили пропускной режим на маршруте следования, безопасность периметра колонны. Вместе с профильными службами они создали условия для бесперебойной доставки ракеты к месту старта.

«Пуск ракеты-носителя запланирован на 14 июля. В состав экипажа новой экспедиции на МКС вошли космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, астронавт NASA Анил Мэнон. Экипаж проведёт на орбите более восьми месяцев, дважды выйдет в открытый космос и реализует обширную программу научных исследований. На головном обтекателе «Союза МС-29» размещены рисунки юных пациентов, которые лечатся от онкологических заболеваний», – отметили в Росгвардии.