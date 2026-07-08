Сотрудники Росгвардии задержали москвича в состоянии наркотического опьянения

08 июля 2026, 16:49

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В центре Москвы сотрудники Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка с признаками наркотического опьянения. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.