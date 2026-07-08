Сотрудники Росгвардии задержали москвича в состоянии наркотического опьянения
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В центре Москвы сотрудники Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка с признаками наркотического опьянения. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
Патруль вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве следовал по маршруту на 2-й Фрунзенской улице и обратил внимание на мужчину.
Гражданин громко ругался нецензурной бранью в общественном месте и находился в сильном эмоциональном возбуждении. Увидев патрульную машину и приближающихся росгвардейцев, дебошир резко сменил направление и попытался убежать, проигнорировав требование остановиться.
Сотрудники оперативно пресекли его противоправные действия. При беседе задержанный признался, что употребил наркотики и регулярно курит марихуану. Правоохранители доставили 26-летнего жителя столицы в территориальный отдел полиции.
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