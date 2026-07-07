В Москве росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве 25-летней давности
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники СОБР «Столица» помогли следователям столичного СК в задержании мужчины, подозреваемого в убийстве 25-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.
По данным ведомства, все произошло летом 2001 года на Боровском шоссе, когда двое мужчин поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта один из них несколько раз ударил ножом оппонента, от нанесенных ранений тот скончался на месте.
В результате комплекса следственных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец Азербайджана.
По факту убийства возбудили уголовное дело, в настоящий момент ведется расследование.
Ранее сообщалось, что в Москве росгвардейцы задержали курьера с наркотиками, спрятанными в круассанах.
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