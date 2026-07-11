В Подмосковье прошел чемпионат по мини-футболу среди подразделений Росгвардии

11 июля 2026, 18:16

Фото: Росгвардия Московской области

В Реутове на базе спортивного комплекса «Старт» прошел чемпионат по мини-футболу среди подразделений подмосковного главка Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.







Участие в соревновании приняли сборные СОБР «Булат», СОБР «Гюрза», ОМОН «Русич», ОМОН «Пересвет», сотрудники вневедомственной охраны и Центра лицензионно-разрешительной работы.



Более 30 участников продемонстрировали высокую физическую подготовку, упорную борьбу и слаженную командную работу. Матчи прошли в напряженной атмосфере при активной поддержке коллег-болельщиков.



По итогам состязаний победителем стала команда ОМОН «Пересвет». Второе место заняла вневедомственная охрана, а третье — ОМОН «Русич». На церемонии награждения заместитель начальника подмосковного главка Росгвардии по военно-политической работе, полковник полиции Артем Кошелев, вручил победителям и призерам кубки, медали и грамоты.



По результатам турнира отобрали лучших игроков. Они войдут в сборную для выступления на чемпионате Центрального округа Росгвардии, который пройдет с 15 по 17 июля в Электростали.