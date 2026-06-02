Росгвардейцы Подмосковья обеспечивают безопасность «Байконура» в день его 71-летия

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники отдела вневедомственной охраны круглосуточно несут службу на территории комплекса «Байконур». Легендарная космическая гавань отмечает 71-летие, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Росгвардейцы охраняют порядок при перевозке ракет-носителей на стартовые площадки, контролируют безопасность пусковых процессов, защищают квартиры и домовладения жителей города. Сегодня космодром «Байконур» отмечает день образования.

«Под неустанным надзором сотрудников вневедомтсвенной охраны находятся свыше 200 инфраструктурных объектов – от сооружений с уникальной космической техникой до школ и больниц. Сотрудники сопровождают грузы особой важности, патрулируют периметр и оперативно пресекают любые правонарушения, обеспечивая стабильную работу космодрома. Профессионализм и постоянная боевая готовность личного состава подмосковного главка Росгвардии позволяют успешно решать исторически значимые задачи», – рассказали в пресс-службе.