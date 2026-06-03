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Росгвардейцы провели в Москве учения по нейтрализации диверсантов

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Учения по поиску диверсионно-разведывательной группы в лесном массиве провели в Москве сотрудники СОБР «Столица». Об этом сообщает пресс-служба московского главка Росгвардии.



По легенде учений, поступила информация о том, что по лесу перемещается группа диверсантов. Воздушное наблюдение показало, что они едут на машинах повышенной проходимости, разделившись на небольшие отряды.

«Руководители дали задания обыскать лес на предмет схронов, найти и заблокировать противника и провести досмотр отдельно стоящего здания», — говорится в сообщении.
На следующем этапе уточнили маршруты движения, определили сигналы для взаимодействия и контрольные точки. Затем удалось установить, что условный противник находится в отдельно стоящем заброшенном здании. Сотрудники СОБР заблокировали его и нейтрализовали.

Завершили учения разбор действий участников и подведение итогов.
Лев Каштанов

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