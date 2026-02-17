Росгвардейцы по приметам поймали рецидивиста, подозреваемого в краже в Подмосковье

17 февраля 2026, 15:00

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны задержали по ориентировке рецидивиста, который хотел украсть продукты из супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Во время патрулирования территории стражи правопорядка обратили внимание на подозрительного гражданина, который при виде служебного автомобиля занервничал и забежал в подъезд. Помимо этого, молодой человек был похож по приметам на разыскиваемого за ранее совершённое преступление.

«Было установлено, что в начале месяца посетитель зашёл в магазин, после чего принялся брать с витрин колбасные и рыбные изделия, водку и напитки. Затем вор с провиантом в руках прошёл через кассовую зону, не оплатив товары», – рассказали в ведомстве.