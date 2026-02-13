В Люберцах в ходе рейда нашли 20 нелегальных мигрантов и контрафактные товары
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские при силовой поддержке сотрудников ОМОНа «Русич» в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Проверка состоялась на территории крупного объекта недвижимости.
«В результате удалось выявить 20 иностранцев, которые нарушили режим пребывания в России. Их оштрафовали. А в отношении семи человек приняли решение о выдворении за пределы РФ. Против одного мигранта завели уголовное дело за нелегальное пересечение границы. Дело возбудили также по факту организации незаконной миграции», — говорится в сообщении.Кроме того, в ходе проверки в здании нашли контрафактные товары, маркированные как известные бренды.