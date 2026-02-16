В Подмосковье задержали мужчину, который избил и грозился зарезать сожительницу
Пьяного мужчину, который избил свою сожительницу и несколько часов насильно удерживал в квартире, угрожая ножом, поймали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл в одном из домов в микрорайоне Востряково округа Домодедово.
«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался с сожительницей и несколько раз ударил её по голове. Когда женщина попыталась вызвать полицию и скорую, злоумышленник достал нож и, угрожая расправой, не давал пострадавшей спастись. Затем мужчина скрылся», — говорится в сообщении.Вошедшие в квартиру росгвардейцы вызвали к 39-летней женщине врачей, а сами отправились разыскивать нападавшего по приметам. В результате они задержали его по горячим следам в одном из соседних дворов. Злоумышленник оказался 40-летним приезжим.