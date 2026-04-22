Росгвардейцы Подмосковья участвовали во всероссийских антитеррористических учениях

22 апреля 2026, 15:57

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Долгопрудном сотрудники вневедомственной охраны вместе с коллегами из МВД и МЧС приняли участие во всероссийской межведомственной тренировке. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Учения были направлены на совершенствование мер антитеррористической защищённости объектов образования.



«Согласно легенде, вооружённый злоумышленник проник на территорию школы, создав угрозу для людей. Сигнал тревоги сразу поступил на пульт централизованного наблюдения. К месту происшествия были направлены группы задержания вневедомственной охраны. Прибывшие сотрудники Росгвардии оперативно оценили обстановку. Одна группа блокировала территорию и начала контролировать периметр, исключив возможность перемещения нарушителя. Вторая группа вошла в здание, обследовала помещения и задержала условного злоумышленника», – рассказали в ведомстве.