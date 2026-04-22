В Королёве 50-летний дебошир повредил машину сына и избил жену
Сотрудники Королёвского отдела вневедомственной охраны задержали гражданина, который в ходе семейного конфликта избил супругу и повредил автомобиль сына. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Экипаж росгвардейцев, находившийся на маршруте патрулирования, получил сообщение о происшествии в гаражном кооперативе на улице Сакко и Ванцетти.
«Как выяснилось, пьяный, агрессивно настроенный мужчина нанёс удары ногами по иномарке и несколько ударов в туловище своей жене, пытавшейся его остановить. Благодаря оперативным действиям росгвардейцев 50-летний житель города Пушкино был задержан», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.