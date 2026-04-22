Росгвардейцы обеспечили безопасность на вручении премии «Служение» в Одинцове
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность во время торжественной церемонии вручения муниципальной премии «Служение» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления службы по Московской области.
Вместе с коллегами из других силовых структур росгвардейцы охраняли общественный порядок в ходе вручения третьей муниципальной премии на концертной площадке «Live Арена» в Одинцове.
Как рассказали в пресс-службе, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы контролировали деятельность частных охранных организаций. Бойцы спецподразделений обеспечивали безопасность проведения мероприятия. Экипажи вневедомственной охраны патрулировали прилегающие территории.
