У заброшенной фермы в Солнечногорске нашли миномётную мину

29 октября 2025, 12:04

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили у заброшенной фермы рядом с деревней Новое городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





С сообщением об опасной находке в единую службу спасения «Система-112» обратились участники мотоклуба: они заметили снаряд во время тренировочных заездов по пересечённой местности.





«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали боеприпас как 50-миллиметровую миномётную мину времён ВОВ», — говорится в сообщении.