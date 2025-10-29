У заброшенной фермы в Солнечногорске нашли миномётную мину
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили у заброшенной фермы рядом с деревней Новое городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
С сообщением об опасной находке в единую службу спасения «Система-112» обратились участники мотоклуба: они заметили снаряд во время тренировочных заездов по пересечённой местности.
«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали боеприпас как 50-миллиметровую миномётную мину времён ВОВ», — говорится в сообщении.Так как боеприпас находился в отдалении от населённых пунктов, его решили не перевозить на полигон, а ликвидировать на месте. Работы провели в соответствии со всеми правилами безопасности, операция завершилась успешно.