Родственники осужденного на 12 лет Захара Саленко впервые высказались о его приговоре
Родственники Захара Саленко опровергли информацию о его 12-летнем тюремном сроке
Не так давно Иван Барзиков заявил, что Захар Саленко получил реальный срок за мошенничество и отбывает наказание в тюрьме. Однако семья экс-участника реалити-шоу «Дом-2» опровергла эту информацию. Об этом сообщает Starhit.
«Информация про 12 лет — неправда. Приговора нет. Комментарии участников не релевантны, они не знают реального положения дел и распространяют слухи», — рассказали родственники.Однако вдаваться в подробности, как и распространяться о том, какова сейчас судьба Захара, родные не спешат. В конце прошлого года они также отказывались обсуждать проблемы звезды с законом. Перед этим в социальных сетях пользователи активно обсуждали, куда же пропал Саленко. В итоге ситуацию прояснила Милена Безбородова, которая рассказала, что ее коллегу по проекту задержали по подозрению в мошенничестве.
*Запрещен в РФ