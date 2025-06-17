Родственники осужденного на 12 лет Захара Саленко впервые высказались о его приговоре

Родственники Захара Саленко опровергли информацию о его 12-летнем тюремном сроке
Захар Саленко (фото: Instagram* @zaxarsalenko)

Не так давно Иван Барзиков заявил, что Захар Саленко получил реальный срок за мошенничество и отбывает наказание в тюрьме. Однако семья экс-участника реалити-шоу «Дом-2» опровергла эту информацию. Об этом сообщает Starhit.



«Информация про 12 лет — неправда. Приговора нет. Комментарии участников не релевантны, они не знают реального положения дел и распространяют слухи», — рассказали родственники.
Однако вдаваться в подробности, как и распространяться о том, какова сейчас судьба Захара, родные не спешат. В конце прошлого года они также отказывались обсуждать проблемы звезды с законом. Перед этим в социальных сетях пользователи активно обсуждали, куда же пропал Саленко. В итоге ситуацию прояснила Милена Безбородова, которая рассказала, что ее коллегу по проекту задержали по подозрению в мошенничестве.

*Запрещен в РФ
Лидия Пономарева

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