Родственники осужденного на 12 лет Захара Саленко впервые высказались о его приговоре

17 июня 2025, 10:39

Родственники Захара Саленко опровергли информацию о его 12-летнем тюремном сроке

Захар Саленко (фото: Instagram* @zaxarsalenko)

Не так давно Иван Барзиков заявил, что Захар Саленко получил реальный срок за мошенничество и отбывает наказание в тюрьме. Однако семья экс-участника реалити-шоу «Дом-2» опровергла эту информацию. Об этом сообщает Starhit.







«Информация про 12 лет — неправда. Приговора нет. Комментарии участников не релевантны, они не знают реального положения дел и распространяют слухи», — рассказали родственники.