Женщина обвинила любовника в изнасиловании после секса на капоте чужого автомобиля

17 июня 2025, 09:38

В Петербурге женщина обвинила любовника в изнасиловании после бурной ночи

Фото: iStock/Chalabala

В Санкт-Петербурге разразился неожиданный скандал, когда 23-летняя женщина, решившая провести вечер с незнакомцем, оказалась в центре внимания правоохранительных органов. Как сообщает Telegram-канал «‎Mash на Мойке», страстная встреча на капоте припаркованного автомобиля Lada Largus закончилась не только бурными эмоциями, но и серьезными обвинениями.