Росгвардейцы задержали жителя Звенигорода, угрожавшего оружием медикам скорой
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны задержали гражданина, который угрожал пистолетом и автоматом бригаде скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Росгвардейцы получили сообщение о происшествии в одной из квартир Звенигорода. Стражи порядка прибыли по указанному адресу. Как выяснилось, злоумышленник вызвал скорою, а когда прибили медики, достал похожие на пистолет и автомат, предметы и начал угрожать применением оружия.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя и доставили в отдел полиции. Им оказался 47-летний местный житель.
Как отметили в пресс-службе, благодаря грамотным действиям росгвардейцев обошлось без пострадавших.
