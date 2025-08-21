Росгвардейцы поймали в Раменском распространителя наркотиков
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками, задержали в Раменском сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Подозрительного мужчину патруль росгвардейцев заметил на улице Крапинского: неизвестный, увидев служебную машину, резко сменил направление движения и выбросил пакет.
«Сотрудники Росгвардии решили остановить мужчину для проверки личности. А прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла выброшенный мужчиной пакет. В нём оказалось тринадцать свёртков с метадоном», — говорится в сообщении.Выяснилось, что задержанный — это 34-летний житель посёлка Удельная Раменского округа. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.